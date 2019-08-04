أزمة تدبير بسوق الأضاحي بالرباط تثير المخاوف.. والمجلس يوضح

على بعد أيام من حلول عيد الأضحى، لازال سوق بيع الأضاحي بمدينة الرباط دون متعهد رسمي، ما أثار مخاوف البعض من حرمان سكان العاصمة من فضاء لاقتناء أضحيتهم.

وفي اتصال مع “اليوم 24” نفى لحسن العمراني، نائب رئيس المجلس الجماعي للرباط، أن يكون للأمر تأثير على عملية اقتناء الأضاحي لهذه السنة، مشيرا إلى أن سوق الفتح يعمل بشكل عادي، فيما سوق النهضة لا يفتتح إلا أياما قبل العيد.

وأضح العمراني أن الإشكال الحاصل متعلق فقط بالمتعهدين الذين سيشرفون على تدبير سوق الأضاحي، حيث تم إجراء طلب عروض للمرة الأولى فكانت النتائج مخيبة، حيث قدم المتبارون عروضا أقل ب60 بالمائة عن مبلغ الصفقة العام الماضي، ما دفع المجلس إلى إلغاء النتائج.

وأكد العمراني أن المجلس اضطر إثر ذلك إلى إجراء صفقة تفاوضية تقدم لها 8 مستثمرون، اختير منهم اثنان، لكنهم تراجعوا بعد ذلك مخلين بالتزاماتهم تجاه المجلس.

وأضاف العمراني أن رئيس المجلس قرر الذهاب إلى القضاء لحل القضية بعدما تم إنذار المعنيين عن طريق المحامي للوفاء بالتزاماتهم.