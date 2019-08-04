طقس الأحد.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي، وجنوب وشرق المملكة، وحارا نسبيا بالسهول الداخلية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب بالسواحل والسهول الأطلسية وبالواجهة المتوسطية.

وستتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية والسايس والريف وشرق الواجهة المتوسطية، إضافة إلى مرور سحب محملة بقطرات وبرعد شمال شرق الأقاليم الجنوبية، ونزول أمطار جد خفيفة أحيانا بالسواحل الوسطى.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، وهبوب زوابع رملية محلية بجنوب المملكة وبالجنوب الشرقي.

وستكون الرياح قوية نوعا ما، حيث ستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسهول الوسطى، ومعتدلة القوة من القطاع الجنوبي إلى أحيانا غربية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي إلى شمالية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 28 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 16 و23 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 20 و25 درجة جوار السواحل الوسطى، وما بين 25 و32 درجة بالمرتفعات، وبسهول المحيط الأطلسي وقرب السواحل، وما بين 32 و39 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والريف ومنطقة طنجة بالإضافة إلى السهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 39 و46 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة ومهدية، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين مهدية وبوجدور، وهائجا بباقي المناطق.