إيران تحتجز ناقلة أجنبية في الخليج العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، سفينة في مياه الخليج العربيّ بادّعاء أنها كانت تهرّب الوقود لدولٍ عربيّة.

وتضاربت الأنباء حول حجم السفينة، إلا أن التلفزيون الإيراني أعلن وجود 7 بحارة على متنها.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانيّة عن قيادي بالحرس الثوري، فإن السفينة تحمل 700 ألف لتر ومن الوقود، وكان على متنها 7 بحارة.

وتحتجز إيران، منذ أسابيع، ناقلة نفط بريطانيّة، بادّعاء أنها خالفت تعليمات المرور في الخليج، غير أن مسؤولين ربطوا احتجازها باحتجاز سلطات جبل طارق ناقلة نفط إيرانيّة كانت في طريقها للنظام السوري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، أنّ احتمالات اندلاع نزاع في منطقة الخليج تضاءلت، بعد سلسلة أعمال عدائية في المياه الإستراتيجية.

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وقال بوردستان في حديث مع وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، "ربما للوهلة الأولى، تشير الأحداث في الخليج الفارسي إلى احتمال أن يكون هناك صراع عسكري، لكن عندما ننظر إلى عمق الأحداث، تقلّ الاحتمالات إلى حدّ كبير"، وأضاف "ليس لجميع دول الخليج مصلحة في رؤية أزمة أخرى في المنطقة".

وأكد الجنرال أن "القوة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية (مرتفعة) لدرجة أن غطرسة العالم لن تجرؤ على استخدام أي خيار عسكري ضد البلاد"، ورأى أن "الخليج الفارسي يشبه ترسانة الأسلحة حيث أن مجرد انفجار ألعاب نارية يمكن أن يسبب كارثة كبيرة"، بحسب الوكالة.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة هذا العام بعد أن مارست واشنطن "ضغوطا قصوى" على طهران.

ومنذ أيار/ مايو، تعرّضت سفن لاعتداءات وأُسقطت طائرات مسيّرة واحتُجزت ناقلات نفط، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العظمى وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وفي ذروة الأزمة، تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حزيران/ يونيو عن شن غارات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة أميركيّة مسيّرة.