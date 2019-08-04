زيارة الوفد الإماراتي لإيران روتينية وكل ما ينشر عنها كذب في كدب

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الخليج 365 - الرياض- بعد محاولة الإعلام القطري تضخيمه لمكاسب سياسية.. نشر قبل 1 ساعة - 11:28 صباحًا, 4 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض رأى الأكاديمي الإماراتي، “عبد الخالق عبدالله”، أن زيارة وفد خفر السواحل الإماراتي إلى العاصمة الإيرانية، طهران، الثلاثاء الماضي كانت “فنية وروتينية”.

وقال عبدالله عبر صفحته على موقع تويتر: “لقاء وفد خفر السواحل الاماراتي بطهران هو لقاء فني روتيني اعتيادي يعقد كل 3 اشهر وهو السادس من نوعه وله علاقة بدخول قوارب صيد في المياه الإقليمية للبلدين عن طريق الخطأ.

وأكمل عبدالله يحاول الاعلام الايراني والقطري تضخيمه لمكاسب إعلامية، وكل ما يصدر من هذه المنابر عن هذا اللقاء كذب في كذب”.

وحسب مصادر إماراتية تأتي زيارة الوفد الإماراتي المكون من 7 أفراد من خفر السواحل، في إطار المشاركة في الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل الإيراني والإماراتي.

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