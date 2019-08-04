المرور تمنع استخدام السيارة الخاصة للعمل بها كمركبة أجرة وتتوعد المخالفين

أصدرت مديرية المرور العامة، بياناً منعت فيه منعاً "باتاً" استخدام السيارة الخاصة للعمل بها كمركبة أجرة، متوعدة المخالفين بفرض غرامة قدرها 30 ألف دينار وحجز السيارة لمدة لا تزيد عن 10 أيام. يتبع...

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