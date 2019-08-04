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اتحاد غرب آسيا: العراق بإمكانه استضافة أي حدث رياضي وبنجاح تام

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2019-08-04 | 11:19

اتحاد غرب آسيا: العراق بإمكانه استضافة أي حدث رياضي وبنجاح تام

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أشاد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، بقدرات العراق في تنظيم البطولة بنسختها التاسعة، مؤكداً أن العراق بإمكانه الآن تضييف أي حدث رياضي وبـ"نجاح تام".
وقال بن الحسين، في اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، بحسب بيان للاتحاد، إن "هذا النجاح سيلقي ظلالاً إيجابياً على اللعبة في المنطقة برمتها".

وأضاف، أن "مشاعر الغبطة برؤية الحفل الافتتاحي، وما تلاه من تنظيم مبهر للمباريات، يؤكد لنا أن منح العراق لتضييف النسخة الحالية من البطولة لم يأت اعتباطا"، منوهاً بأن "العراق بإمكانه الآن تضييف أي حدث رياضي، وبنجاح تام".


وتابع، أنه يقدم "شكره وتقديره الى كل من ساهم بنجاح البطولة واظهارها بالشكل الذي يعكس مدى اهميتها"، مبينا ان "الحضور الجماهيري الاخاذ اضاف رونقا بهيجا على المباريات".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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