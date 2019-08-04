اتحاد غرب آسيا: العراق بإمكانه استضافة أي حدث رياضي وبنجاح تام

وقال بن الحسين، في اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، بحسب بيان للاتحاد، إن "هذا النجاح سيلقي ظلالاً إيجابياً على اللعبة في المنطقة برمتها".

وأضاف، أن "مشاعر الغبطة برؤية الحفل الافتتاحي، وما تلاه من تنظيم مبهر للمباريات، يؤكد لنا أن منح العراق لتضييف النسخة الحالية من البطولة لم يأت اعتباطا"، منوهاً بأن "العراق بإمكانه الآن تضييف أي حدث رياضي، وبنجاح تام".



وتابع، أنه يقدم "شكره وتقديره الى كل من ساهم بنجاح البطولة واظهارها بالشكل الذي يعكس مدى اهميتها"، مبينا ان "الحضور الجماهيري الاخاذ اضاف رونقا بهيجا على المباريات".