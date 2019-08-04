اتحاد غرب آسيا: العراق بإمكانه استضافة أي حدث رياضي وبنجاح تام

2019-08-04 | 11:19
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أشاد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، بقدرات العراق في تنظيم البطولة بنسختها التاسعة، مؤكداً أن العراق بإمكانه الآن تضييف أي حدث رياضي وبـ"نجاح تام".
وأضاف، أن "مشاعر الغبطة برؤية الحفل الافتتاحي، وما تلاه من تنظيم مبهر للمباريات، يؤكد لنا أن منح العراق لتضييف النسخة الحالية من البطولة لم يأت اعتباطا"، منوهاً بأن "العراق بإمكانه الآن تضييف أي حدث رياضي، وبنجاح تام".
وتابع، أنه يقدم "شكره وتقديره الى كل من ساهم بنجاح البطولة واظهارها بالشكل الذي يعكس مدى اهميتها"، مبينا ان "الحضور الجماهيري الاخاذ اضاف رونقا بهيجا على المباريات".
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