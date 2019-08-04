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عضو بالأمن النيابية يدعو إلى دعم القوات البحرية بزوارق قتالية

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أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عباس سروط، السبت، ضرورة دعم القوات البحرية العراقية بزوارق قتالية متعددة لحماية المنطقة البحرية والناقلات النفطية العراقية في الخليج وشط العرب بسبب زيادة التوتر والمخاطر في المنطقة.
وقال سروط في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق يعتمد بنسبة كبيرة جداً على صادراته النفطية لتمويل واردات خزينة الدولة والموازنة"، مبيناً أن "أغلب الصادرات النفطية العراقية تذهب من الخليج عبر الناقلات النفطية البحرية".

وأضاف سروط، أن "العراق ليس جزءاً من المحاور والصراع بالمنطقة، لكن حجم الأزمة الموجودة حالياً بالمنطقة والتهديدات قد تؤثر سلباً على العراق وتهدد أمننا الاقتصادي بسبب اعتبار الموقع الاستراتيجي للبلد واطلالته على الخليج".

وأكد سروط، أن "هناك ضرورة لدعم القوات البحرية العراقية بزوارق قتالية متعددة وزيادة أعدادها لحماية المنطقة البحرية والناقلات النفطية العراقية في الخليج وشط العرب".

وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً كبيراً منذ عدة أشهر، بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والتهديدات المتبادلة بين الطرفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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