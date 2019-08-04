عضو بالأمن النيابية يدعو إلى دعم القوات البحرية بزوارق قتالية

وقال سروط في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق يعتمد بنسبة كبيرة جداً على صادراته النفطية لتمويل واردات خزينة الدولة والموازنة"، مبيناً أن "أغلب الصادرات النفطية العراقية تذهب من الخليج عبر الناقلات النفطية البحرية".وأضاف سروط، أن "العراق ليس جزءاً من المحاور والصراع بالمنطقة، لكن حجم الأزمة الموجودة حالياً بالمنطقة والتهديدات قد تؤثر سلباً على العراق وتهدد أمننا الاقتصادي بسبب اعتبار الموقع الاستراتيجي للبلد واطلالته على الخليج".

وأكد سروط، أن "هناك ضرورة لدعم القوات البحرية العراقية بزوارق قتالية متعددة وزيادة أعدادها لحماية المنطقة البحرية والناقلات النفطية العراقية في الخليج وشط العرب".

وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً كبيراً منذ عدة أشهر، بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والتهديدات المتبادلة بين الطرفين.