عضو بالأمن النيابية يدعو إلى دعم القوات البحرية بزوارق قتالية

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عباس سروط، السبت، ضرورة دعم القوات البحرية العراقية بزوارق قتالية متعددة لحماية المنطقة البحرية والناقلات النفطية العراقية في الخليج وشط العرب بسبب زيادة التوتر والمخاطر في المنطقة.
وأضاف سروط، أن "العراق ليس جزءاً من المحاور والصراع بالمنطقة، لكن حجم الأزمة الموجودة حالياً بالمنطقة والتهديدات قد تؤثر سلباً على العراق وتهدد أمننا الاقتصادي بسبب اعتبار الموقع الاستراتيجي للبلد واطلالته على الخليج".
وأكد سروط، أن "هناك ضرورة لدعم القوات البحرية العراقية بزوارق قتالية متعددة وزيادة أعدادها لحماية المنطقة البحرية والناقلات النفطية العراقية في الخليج وشط العرب".
وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً كبيراً منذ عدة أشهر، بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والتهديدات المتبادلة بين الطرفين.
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