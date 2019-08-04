أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الأحد، القبض على هاربين اثنين من مركز شرطة القناة.
وفي السياق، أضاف معن، أن "مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة بغداد وتحديداً سيطرة بغداد – واسط، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين أيضاً من مركز شرطة القناة ببغداد".
يشار إلى أن 15 موقوفاً هربوا، أمس السبت، من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.
وعلى خلفية ذلك، أمر وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس السبت، اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن تسليم متهم هارب من سجن القناة من قبل ذويه.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدهما اختبأ داخل خزان ماء.. اعتقال هاربين اثنين من مركز شرطة القناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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