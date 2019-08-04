أحدهما اختبأ داخل خزان ماء.. اعتقال هاربين اثنين من مركز شرطة القناة

وقال معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شرطة بغداد ألقت القبض على أحد الهاربين في بيوت التجاوز خلف مركز شرطة القناة ببغداد، وقد كان داخل أحد خزانات الماء بعد مطاردته من قبل القوة المنفذة للواجب".وفي السياق، أضاف معن، أن "مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة بغداد وتحديداً سيطرة بغداد – واسط، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين أيضاً من مركز شرطة القناة ببغداد".

يشار إلى أن 15 موقوفاً هربوا، أمس السبت، من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.

وعلى خلفية ذلك، أمر وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس السبت، اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن تسليم متهم هارب من سجن القناة من قبل ذويه.