رئيس مجلس النواب يعلن نهاية الفصل التشريعي الثاني

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، نهاية الفصل التشريعي الثاني بعد تمديده إلى شهر واحد.
وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "يوم السبت الموافق 3 آب هو نهاية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى للدورة النيابية الرابعة".
ودعا الحلبوسي أعضاء مجلس النواب، إلى "الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي والتواجد بمكاتب المجلس في المحافظات".
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، الثلاثاء (2 تموز 2019)، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين "المهمة".
ودعا الحلبوسي أعضاء مجلس النواب، إلى "الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي والتواجد بمكاتب المجلس في المحافظات".
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، الثلاثاء (2 تموز 2019)، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين "المهمة".
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