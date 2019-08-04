صندوق النقد الدولي يحث الحكومة العراقية على تخفيض الدعم عن قطاع الكهرباء

وقال البنك المركزي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاروات المادة الرابعة مع العراق"، مبيناً أن "المجلس رأى أن التحسن في الاقتصاد العراقي أمر مشجع الا أنه اقر بالتحديات الجسيمة التي لا تزال تواجه البلاد".وأضاف، أن "المديرين في المجلس حثوا على اغتنام فرصة تحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع أسعار النفط لتنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي ومعالجة المشكلات الاجتماعية القائمة منذ وقت طويل".

وأكد الصندوق، بحسب البيان، أن "بناء إطار قوي للمالية العامة أمر ضروري للحفاظ على استقرار المالية العامة والاقتصاد الكلي وتعزيز هوامش الأمان"، كما أعلن تأييده لـ"زيادة الانفاق بالتدريج على أغراض إعادة الإعمار والتنمية بالتوازي مع تحسين الطاقة الاستيعابية".



وشدد الصندوق على "ضرورة الضبط المالي التدريجي بما في ذلك احتواء الانفاق الاولي الجاري وزيادة الايرادات غير النفطية للحفاظ على الاستدامة المالية وابقاء الدين في حدود يمكن تحملها"، موصيا بان "يكون احتواء زيادة فاتورة الاجور وتخفيض الدعم لقطاع الكهرباء من الأولويات في إجراءات الانفاق، فضلاً عن حماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً من التأثر بعمليات الضبط المالي".

وطالب الصندوق "بضرورة القيام باصلاح شامل للقطاع المصرفي بغية الحفاظ على الاستقرار المالي، حاثا السلطات على اعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة وتعزيز الرقابة عليها وتنفيذ اصلاحات اخرى لزيادة انشطة الوساطة المالية".

ويواجه العراق تحديات عدة منها الاوضاع الامنية الغير مستقرة والتي تاثر بشكل كبير على الاستثمار في العراق، اضافة الى اقتصاد العراق الريعي.