تحالف بحري بالخليج ونيمار ببرشلونة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالأحد 2019/8/4 12:36 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تتابعون: بومبيو: واثقون من إمكانية بناء تحالف بحري بالخليج، ودعوات برلمانية للإفراج عن محتجزين مصريين في قطر، وأحزاب سودانية: اتفاق "العسكري" والمعارضة يحقق السلام، وأردوغان يعتقل 41 شرطيا.. والتهمة غولن.
كما تطالعون أيضاً: فلسطين تشيد بمواقف السعودية الراسخة بدعم القضية، ونقابة دولية تؤكد أحقية أطقم السفن رفض الإبحار بمضيق هرمز، وقيادي بحزب ميركل يتوقع انهيار الائتلاف الحاكم، إسماعيل سيديا.. مهندس موريتاني يقود أول حكومة للغزواني، ومفاجآت حول مرتكب حادث إطلاق النار بتكساس الأمريكية ودوافعه.
أما في الاقتصاد فتطالعون: أستراليا تنتقد رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين، ولندن تدعو بروكسل لإعادة التفاوض على بريكست، وترامب يدافع عن الرسوم الجمركية: لا تشكل عبئا على المستهلك، الفالح يؤكد التزام السعودية وروسيا بخفض إنتاج النفط حتى 2020.
وفي الرياضة: برشلونة يبدأ أولى خطواته الرسمية لضم نيمار.
وكذلك التكنولوجيا: نسخة جديدة من لعبة "كول أوف ديوتي".. مواجهات متطورة.
كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
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