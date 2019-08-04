كوريا الجنوبية تبحث إجراء مناورات بجزر متنازع عليها مع اليابان

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العين الإخبارية - وكالاتالأحد 2019/8/4 12:02 م بتوقيت أبوظبي
قوات من كوريا الجنوبية - أرشيفية
قالت مصادر عسكرية وحكومية في كوريا الجنوبية الأحد إن سيؤول تدرس إجراء مناورات دفاعية بحرية مشتركة داخل وحول جزر متنازع عليها مع اليابان وسط خلاف متصاعد بين البلدين.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء الأحد أن سيؤول ستجري المناورات العسكرية في جزر "دوكدو" في أقصى شرق البلاد، هذا الشهر، مشيرة إلى أن هذه المناورات كانت قد توقفت سابقا لكن مع تصاعد التوتر مع اليابان تدرس البلاد إعادة إطلاقها مرة أخرى.
وفرضت طوكيو الشهر الماضي إجراءات صارمة بشأن المصادقة على صادرات بعض المواد الكيميائية إلى كوريا الجنوبية، واشتد الخلاف يوم الجمعة الماضي بعد اعتماد اليابان خطة لشطب كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بوضع تفضيلي لشراء العناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.
وشجبت كوريا الجنوبية بشدة هذه الخطوة وأعلنت اعتزامها شطب اليابان من قائمة شركاء التصدير الموثوق بهم.
وكانت كوريا الجنوبية قد أوقفت المناورات خشية تفاقم التوتر في العلاقات الثنائية مع طوكيو بينما لا يزال النزاع دون حل، ولكن مصادر أكدت أنه "مع استمرار اليابان في تصعيد الوضع، هناك إجماع على أنه لم يعد بإمكاننا تأجيل الخطة".
وتسيطر كوريا الجنوبية على جزر "دوكدو" منذ تحريرها من الاستعمار الياباني في عام 1945، لكن طوكيو دأبت على الادعاء بملكيتها للجزر.
يذكر أن تدريبات "دوكدو"، التي تشارك فيها القوات البحرية والقوات الجوية وخفر السواحل، كانت تُجرى مرتين سنويا، عادة في شهري يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول، وجرت تدريبات العام الماضي في نفس الشهرين.
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