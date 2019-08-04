حاكم تكساس: مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 26 آخرين في حادث إطلاق نار في إل باسو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حادث إطلاق النار في إل باسو

قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار وقع، يوم السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.

وقال أبوت في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون "سي.بي.اس.بي"، "قتل 20 من الأبرياء من إل باسو أرواحهم وأصيب أكثر من26 شخصا".

وقال آبوت للصحفيين، اليوم الأحد: "20 شخصًا بريء من إل باسو فقدوا حياتهم، وأصيب أكثر من 24 بجروح".

هذا وأعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

Advertisements

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وبأن التقارير تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وبأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وأنه تحدث مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.