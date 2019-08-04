السودان: تعديل بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس الوزراء إلا بموافقة “العسكري” وقوى التغيير

دبي - قناة العربية - الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من وثيقتي الدستور والسلام في السودان بعد مفاوضات استغرقت 12 ساعة بين الأطراف المعنية.

وأكدت أنه تم إضافة تعديل في وثيقة إعلان الدستور تقضي بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس مجلس الوزراء إلا بموافقة المجلس العسكري، وقوى التغيير.

وأشارت إلى أن التوقيع سيتم اليوم، وتجري الآن المشاورات لاختيار الممثلين.

من جهتها، أملت هيئة علماء السودان أن تشهد المرحلة المقبلة الاهتمام بسيادة القانون، وحفظ الحقوق، وتعزيز مبدأ حرمة الدماء.

وأعربت الهيئة عن تفاؤلها بتحقيق التوافق السياسي بين الأطراف المتحاورة وتحقيق الاستقرار.

وكان عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل، قال إن التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون اليوم الأحد.

وأوضح فيصل حينها أن “الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقية الإعلان الدستوري، وما تبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي، وأعمال الصياغة القانونية”.

كما أشار إلى أنه سيتم توجيه الدعوات لعدد من رؤساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في “قوى الحرية والتغيير” في السودان، مدني عباس مدني، أمس السبت، أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على كل النقاط الواردة في الإعلان الدستوري.

وقال عباس مدني، في تصريح لقناتي “العربية” و”الحدث” إنه ستتم مراجعة صياغة الإعلان الدستوري وضبطها من قبل اللجان الفنية اليوم، مضيفاً: “نأمل أن يكون التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري خلال 48 ساعة”.

فيما أكد رئيس المجلس الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أن أبواب السودان مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، مضيفاً أن المجلس العسكري على أتم الجهوزية لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع الحرية والتغيير.