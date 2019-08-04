الان تتابع الحرس الثورة الإيراني يحتجز سفينة في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 12:14 م, 4 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 اتهمها بتهريب البنزين طهران - وكالات - الخليج 365 أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن احتجازه سفينة أجنبية كانت تهرّب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.

وبحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

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