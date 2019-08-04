الان تتابع مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:10 ص, 4 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 الحادث التاني في امريكا واشنطن - وكالات - الخليج 365 أفاد تقرير إخباري بمقتل عشرة أشخاص، وإصابة آخرين، في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية.

وذكرت صحيفة “دايتون ديلي نيوز” المحلية أن إطلاق النار وقع داخل، أو بالقرب من، حانة بمنطقة أوريجون بمدينة دايتون.

وتواصل الشرطة عمليات التمشيط بحثا عن ضحايا آخرين محتملين.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.

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