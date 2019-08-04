شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: السودان يطوي حكم البشير والأخوان ويدخل مرحلة جديده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش عبر حسابه على موقع «تويتر» أن السودان يطوي صفحة حكم البشير وجماعة الأخوان ويدخل الآن مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني. وأضاف قرقاش أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود، ولكننا نثق في شعب السودان والتكاتف الكبير حوله من المخلصين.



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