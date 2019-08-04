شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: واثقون بأننا سنتمكن من بناء تحالف بحري في «الخليج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (سيدني) وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول في سيدني، إنه «واثق للغاية» من أنه سيتمكن من بناء تحالف بحري في الخليج، هذا وطلب بومبيو من أستراليا المشاركة في تأمين الملاحة في مياه الخليج.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول في سيدني، إنه «واثق للغاية» من أنه سيتمكن من بناء تحالف بحري في الخليج، هذا وطلب بومبيو من أستراليا المشاركة في تأمين الملاحة في مياه الخليج.

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