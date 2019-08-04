شكرا لقرائتكم 10 قتلى بإطلاق نار في أوهايو الأميركية.. ومقتل المنفذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط 10 قتلى وأصيب 16 شخصاً، الأحد، بحادثة إطلاق نار في ولاية أوهايو الأميركية. كما أكدت الأنباء مقتل مطلق النار منفذ الهجوم. فيما أشارت متحدثة باسم مستشفى أنه استقبل 16 ضحية. وأكدت الشرطة أنها تحقق في حادث إطلاق نار كبير بمدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 قتلى بإطلاق نار في أوهايو الأميركية.. ومقتل المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.