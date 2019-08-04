قرقاش: ثقتنا كبيرة بالسودان الذي يطوي صفحة حكم البشير والإخوان

لفت وزير الدولة اللإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، إلى أنّ "​السودان​ يطوي صفحة حكم الرئيس المخلوع ​عمر البشير​ و"الإخوان"، ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحوّل إلى الحكم المدني". ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الطريق إلى دولة المؤسسات والإستقرار والإزدهار لن يكون مفروشًا بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله، كبيرة".

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