الحرس الثوري : توقيف سفينة أجنبية تحمل 700 ألف ليتر من الوقود المهرب

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ عن "توقيف ​سفينة​ أجنبية قرب جزيرة "فارسي" في ​الخليج​ تحمل 700 ألف ليتر من ​الوقود​ المهرب"، كاشفا أن "السفينة الأجنبية تم توقيفها يوم الأربعاء الماضي".

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