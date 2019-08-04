أبو الحسن: الواقع صعب والمسار التعطيلي هو المسيطر في البلد

اكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ "ضرورة تسليط ​الضوء​ على الخلل"، معتبرا أن "الواقع صعب والمسار التعطيلي هو المسيطر في البلد".

وأوضح أبو الحسن في حديث اذاعي أن "الموضوع هو أكبر من الاحالة الى ​المجلس العدلي​ بل هو وضع اليد على البلد"، مشيرا الى أن "محور الممانعة هو المطوّع وهناك بعض الأدوات في ​لبنان​ التي هي

العصا الغليظة".

وشدد على أن "الضمانة هي ​الدولة​، لكن هناك محاولة لضرب ​القضاء​ وتجاوز ​الدستور​ وللتضييق على رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​"، متسائلا: "كيف تتم عملية القفز من مكان الى آخر فوق القضاء؟".