أبو الحسن: الواقع صعب والمسار التعطيلي هو المسيطر في البلد

اكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن "ضرورة تسليط الضوء على الخلل"، معتبرا أن "الواقع صعب والمسار التعطيلي هو المسيطر في البلد".
وأوضح أبو الحسن في حديث اذاعي أن "الموضوع هو أكبر من الاحالة الى المجلس العدلي بل هو وضع اليد على البلد"، مشيرا الى أن "محور الممانعة هو المطوّع وهناك بعض الأدوات في لبنان التي هي
العصا الغليظة".
وشدد على أن "الضمانة هي الدولة، لكن هناك محاولة لضرب القضاء وتجاوز الدستور وللتضييق على رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط"، متسائلا: "كيف تتم عملية القفز من مكان الى آخر فوق القضاء؟".
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