قوى الأمن عممت صورة شخصين أوقفا في الضاحية الجنوبية بجرم سلب ونشل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في الآونة الأخيرة، حصلت عمليّات سلب ونشل عدّة من قِبل شخصين على متن دراجة آلية لون أسود، في الرحاب- ​بئر حسن​ والأوزاعي"، موضحةً أنّ "نتيجةً لعمليّات الرصد والمتابعة، تمكّنت مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيفهما، واعترفا بما نُسب إليهما".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفَين، وهما: "م. غ." (مواليد عام 1999، لبناني) بحقّه بلاغ بحث وتحرٍ بجرم سلب ونشل، و"أ. ز. أ." (مواليد عام 2000، لبناني)".

وطالبت المديرية من الّذين وقعوا ضحية أعمالهما أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، "الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الأوزاعي- ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 842403/01 أو 842405/01، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".