النشرة: وفاة المواطن الذي أحرق نفسه في كفررمان بعد خلاف مع زوجته

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​، بـ"وفاة المواطن "ر. ز." من بلدة ​الخيام​، البالغ من العمر 56 عامًا، متأثّرًا بحروقه، بعدما كان قد أقدم على إحراق نفسه بمادة ​البنزين​ في بلدة ​كفررمان​، جراء خلافات مع زوجته".

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