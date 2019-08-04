سليم عون: ان لم تتعلموا بعد من تجاربكم مع الرئيس عون فغير مأسوف عليكم

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "زمن التسلط والإقطاع وقطع الطرقاتولى. كما ولى زمن التهديد بالفتنة والإبتزاز، ولى زمن القناصل والسفراء، ولى زمن اللعب على التناقضات الخارجية، ولى زمن الإستقواء بالشقيق أو بالغريب، ولى زمن التطاول على الكبار، إنه زمن ​ميشال عون​. ‏وإن لم تتعلموا بعد من تجاربكم معه، فغير مأسوف عليكم".

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