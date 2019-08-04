تسعة قتلى جراء إطلاق نار في ولاية أوهايو الأميركية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: قُتل تسعة أشخاص جراء إطلاق نار في دايتون بولاية أوهايو الأميركية (شمال غرب الولايات المتحدة) وفق ما أعلنت الشرطة في وقت مبكر الأحد، غداة عملية إطلاق نار في تكساس أسفرت عن عشرين قتيلاً.

وكتبت الشرطة على تويتر أن "مطلق النار قُتل. هناك تسعة قتلى أيضاً. ونُقل 16 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح".

Advertisements

ويأتي الحادث بعد ساعات على حادث مماثل في ولاية تكساس أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 بمتجر في مدينة إل باسو.

وقُتل 20 شخصا السبت في إطلاق نار في أحد الفروع المكتظة من متاجر وولمارت بمدينة إل باسو.

وفيما دان الرئيس الأميركي دونالد ترمب "العمل الجبان" الذي تتعامل معه الشرطة كجريمة كراهية محتملة، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء "آفة" أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح.