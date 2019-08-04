قُتل 19 شخصا على الأقل في أحدث حادث إطلاق نار جماعي بالولايات المتحدة، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية الشريكة لبي بي سي.
ووقع الحادث في فرع لسلسة متاجر "ولمارت" في مدينة إل باسو بولاية تكساس، على بعد بضعة أميال فقط عن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويتلقى 22 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، العلاج في مستشفيات محلية.
وقالت الشرطة إن السلطات ألقت القبض على شخص واحد، فيما استبعدت تورط مسلحين آخرين في إطلاق النار.
وأضافت الشرطة أنها لا تعتقد بوجود تهديد وشيك للعامة، لكنها مازالت تقوم بعمليات بحث.
وفي تغريد بموقع تويتر، أعلنت الشرطة أن هناك "حاجة ماسة" للتبرع بالدم.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التقارير الواردة من المنطقة "سيئة للغاية، لقد قتل كثيرون".
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى في إطلاق نار جماعي بولاية تكساس الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.