قتلى في إطلاق نار جماعي بولاية تكساس الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA

قُتل 19 شخصا على الأقل في أحدث حادث إطلاق نار جماعي بالولايات المتحدة، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية الشريكة لبي بي سي.

ووقع الحادث في فرع لسلسة متاجر "ولمارت" في مدينة إل باسو بولاية تكساس، على بعد بضعة أميال فقط عن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويتلقى 22 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، العلاج في مستشفيات محلية.

وقالت الشرطة إن السلطات ألقت القبض على شخص واحد، فيما استبعدت تورط مسلحين آخرين في إطلاق النار.

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وأضافت الشرطة أنها لا تعتقد بوجود تهديد وشيك للعامة، لكنها مازالت تقوم بعمليات بحث.

وفي تغريد بموقع تويتر، أعلنت الشرطة أن هناك "حاجة ماسة" للتبرع بالدم.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التقارير الواردة من المنطقة "سيئة للغاية، لقد قتل كثيرون".