ترامب عن حادث إطلاق النار بتكساس: لا يوجد مبرر لقتل الأبرياء

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا توجد أسباب أو مبررات لقتل الأبرياء في إشارة إلى حادثة إطلاق النار في ولاية (تكساس).

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، الأحد، عن ترامب قوله- في تغريدة مواساة لعائلات الضحايا باسمه واسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب- «ميلانيا وأنا نرسل صلواتنا ودعواتنا القلبية إلى أهلنا في تكساس». وتابع «لم يكن إطلاق النار اليوم في إل باسو بتكساس مأساويا فحسب، بل كان عملا جبانا».

وأضاف «أقف بجانبكم اليوم ومع كل شخص في هذا البلد لإدانة هذا الفعل البغيض».

كانت الرئاسة الأمريكية قد أعلنت- في وقت سابق- أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بالحادث، وأنه تابع تطور الوضع باستمرار، مشيرة إلى أن الرئيس بحث الوضع هاتفيا مع كل من الحاكم غريغ آبوت ووزير العدل بيل بار.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الحصيلة الأولية لحادثة إطلاق النار في مدينة إلباسو بولاية تكساس 18 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.