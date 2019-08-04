دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الولايات المتحدة تواجه فتور أوروبي حول تكوين التحالف قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين. وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له مع وزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا. وكانت الولايات المتحدة طلبت، من بريطانيا وفرنسا وألمانيا المشاركةَ في التحالف البحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وتأتي المساعي إلى إنشاء هذا التحالف بعد قيام إيران باختطاف سفينة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وبعد اعتداءات أخرى استهدفت ناقلات نفط قرب المياه الإيرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو "واثق للغاية" من بناء تحالف بحري في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.