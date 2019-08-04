التعليم العالي: 222 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 222 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، في تصريحات صحفية، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.
يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ الأربعاء الماضي الموافق 31 يوليو، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.
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