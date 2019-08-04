اعتماد الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

اعتمد اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، اليوم الأحد، الحركة الداخلية لضباط الشرطة.

وخلال الحركة جرى اختيار العقيد محمد جلال زيدان مأمورًا لمركز إبشواي، والعميد مصطفى المصري مأمورًا لقسم الفيوم "ثان"، والعقيد أمير نادي السحلي مأمورًا لقسم الفيوم " أول " و العميد أسامة أبو الليل مأمورًا لقسم شرطة مركز إطسا.

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وجرى اختيار العميد أشرف عبد السميع مأمورًا لمركز شرطة سنورس، والعميد خالد حسن مأمورًا لمركز طامية، و العميد أحمد مفتاح مأمورًا لقسم شرطة مركز الشواشنة، والعقيد أيمن بدره مأمورًا لمركز يوسف الصديق.

كما جرى اختيار العقيد شريف عبد العظيم رئيسا لفرع شرق الفيوم، والعقيد محمد ثابت عطوه نائبًا لمأمور مركز سنورس، والعقيد مصطفي حسن رئيس فرع بحث لقطاع غرب الفيوم، والمقدم محمد والي رئيسًا لمباحث الاشتباه، والمقدم وليد تاج الدين مفتش مباحث قسم أول وثان، و المقدم هاني تعيلب مفتشا لمباحث مركز سنورس، و الرائد سامح عبد الظاهر رئيس مباحث مركز سنورس، والرائد محمد هاشم مفتاح رئيسًا لمباحث مركز الفيوم، و الرائد حازم الهاين رئيسا لمباحث مركز طامية، و الرائد محمد ثروت رئيس مباحث الآداب، والعقيد محمد مريز رئيس مباحث المعلومات، المقدم كريم محرم رئيسا مباحث ابشواي، المقدم محمد حافظ الحنبولي نائبا لمأمور مركز قسم الفيوم "ثان"، المقدم وائل عبد الحي الرقابة والمتابعة.

وتم نقل الرائد أحمد حسين طرفاية رئيسًا لمباحث قسم الفيوم "أول"، الرائد محمد سيد دعبس رئيسًا لمباحث قسم الفيوم "ثان"، والرائد عبد الله عثمان رئيسًا لمباحث قسم شرطة "الشواشنة" والرائد أسامه قرني رئيسا لمباحث قسم شرطة مركز إطسا والرائد أحمد الهاين رئيسا لمباحث المخدرات, والرائد سيد غيضان رئيسا لمباحث مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والرائد محمد حسين طرفاية معاون أول مباحث قسم تنفيذ الأحكام، والرائد اسلام الصاوي رئيسًا لمباحث مركز شرطة يوسف الصديق.