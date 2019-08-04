ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب 3 عبارات في الفلبين لـ25 شخصا

أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة انقلاب ثلاث عبارات قبالة مقاطعتين بوسط البلاد بسبب الطقس السيء إلى 25 قتيلا، فيما لايزال 6 أشخاص في عداد المفقودين.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية جويم جافيير قوله" إن القتلى هم
وأضاف جافيير أن عبارة ثالثة لم تكن تحمل أي ركاب انقلبت أيضا في مضيق "إيلويلو"، إلا أن طاقمها المكون من أربعة أفراد تمكن من النجاة.
وكان خبراء الأرصاد الجوية في الفلبين قد حذروا من الهطول الغزير للأمطار الموسمية وحدوث عواصف رعدية وسط تشكل عاصفة تبعد نحو 875 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي للبلاد.. كما تم تعليق الدراسة والعمل في العاصمة مانيلا يومي الجمعة والسبت الماضيين في ظل الهطول الكثيف للأمطار والفيضانات.
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