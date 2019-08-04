مقتل قيادي بطالبان و5 من مسلحي الحركة في عملية أمنية بأفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد مقتل نائب حاكم طالبان لإقليم بانجشير وخمسة مسلحين آخرين خلال عملية نفذتها القوات الأفغانية بوسط البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أن العملية نُفذت في منطقة "نجراب" الكائنة في إقليم "کابيسا" المجاور لإقليم بانجشير حيث قتل خلالها نائب حاكم طالبان لإقليم بانجشير عبد الأحد المعروف باسم "ذو الفقار"، إلى جانب خمسة من مسلحي الحركة.

وأشار البيان إلى أن ذو الفقار كان عضو فيما يسمي باللجنة العسكرية لطالبان، وتورط في أنشطة تخريبية بإقليم كابيسا والأقاليم المجاورة.

يذكر أن حاكم طالبان لإقليم "فراه" الملا فضل الرحمن قتل خلال عملية للقوات الأفغانية يوم الخميس الماضي. العملية نُفذت في منطقة "نجراب" الكائنة في إقليم "کابيسا" المجاور لإقليم بانجشير حيث قتل خلالها نائب حاكم طالبان لإقليم بانجشير عبد الأحد المعروف باسم "ذو الفقار"، إلى جانب خمسة من مسلحي الحركة.وأشار البيان إلى أن ذو الفقار كان عضو فيما يسمي باللجنة العسكرية لطالبان، وتورط في أنشطة تخريبية بإقليم كابيسا والأقاليم المجاورة.يذكر أن حاكم طالبان لإقليم "فراه" الملا فضل الرحمن قتل خلال عملية للقوات الأفغانية يوم الخميس الماضي.

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