الخارجية الأمريكية: نرحب بقرار وقف إطلاق النار في إدلب

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، بحذر، بقرار وقف إطلاق النار بمنطقة إدلب شمال غرب سوريا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء الهجمات على المدنيين.
قالت مورجن أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان لها على هامش زيارة وزير الخارجية
أضافت: "واشنطن أكدت من جديد أن لا حل عسكريًا للصراع السوري"، موضحة أن الحل السياسي بإمكانه وحده ضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين.
يشار إلى أن سريان اتفاق وقف النار بمنطقة إدلب كان بدأ سريانه، مساء الخميس الماضي، وذلك بعد موافقة دمشق عليه واشتراطها لاستمراره انسحاب المجموعات المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح.
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