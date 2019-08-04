7 قتلى في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

لقي نحو 7 أشخاص مصرعهم فيما أصيب عدد آخر، لم يتم إحصاؤهم بعد، في إطلاق نار وسط مدينة (دايتون) بولاية (أوهايو) الأمريكية بعد أقل من يوم من إطلاق نار كثيف في مدينة (إل باسو) بولاية (تكساس).

وذكرت مجلة (واشنطن إكزامنر) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أنه وفقا للتقارير الأولية، تم إطلاق النار على 12 شخصًا، وأن ما يصل إلى سبعة أشخاص لقوا حتفهم.

وأشارت تقارير إلى أن الشرطة

ربما احتجزت مطلق النار، وتبحث أيضًا عن شخص آخر غادر المنطقة في سيارة جيب.ولم تصدر الشرطة أي بيانات رسمية بعد فيما يأتي هذا بعد أقل من يوم واحد على مقتل 20 شخصا في حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.