بريطانيا: دور مصر فاعل في مكافحة الإرهاب واستقرارالمنطقة

أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن بلاده تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ودورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

كما شدد جونسون على أهمية الدور المصري في صون السلم والأمن في إفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، معرباً عن تطلعه للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى القادمة بفرنسا خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من رئيس الوزراء البريطاني، السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي، لا سيما وأن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، مشيداً في هذا الصدد بالإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز وتطوير كافة جوانب العلاقات المصرية البريطانية، حيث تم التوافق حول العمل على دفع مسار العلاقات الثنائية المشتركة، وأن تعكس تلك العلاقات ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين.

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