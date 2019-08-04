كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 25 شخصا جراء انقلاب قوارب في الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الشرطة اليوم الاحد ان رجال الانقاذ انتشلوا المزيد من الجثث من البحر حيث انقلبت ثلاثة قوارب عبّارة بعد أن عصفت بها الرياح العنيفة والأمواج قبالة مقاطعتين وسط الفلبين، مما رفع عدد القتلى الى 25 شخص، وفقدان ستة اخرين.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الاقليمية جو خافيير ان القتلى كانوا في الغالب من قاربين انقلبا عقب هبوب رياح مفاجئة وامواج قوية يوم السبت قبالة مقاطعتي جيماراس وايلويلو، وانه تم انقاذ 55 شخص اخرين.

وقال خافيير إن القارب الثالث لم يكن تحمل أي مسافرين، وانه انقلب في مضيق إيلويلو ولكن نجا طاقمها من أربعة اشخاص.

وروى الناجون كيف أن السماء تحولت فجأة إلى ظلام في منتصف رحلتهم وتلا ذلك رياح قوية وأمطار ضربت عباراتهم.

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وقد حذر خبراء الارصاد من الامطار الموسمية الغزيرة والعواصف الرعدية والانهيارات الارضية الناجمة عن الامطار وسط منخفض استوائي على بعد أكثر من 1000 كيلومتر (621 ميل) قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

كما تم تعليق الدروس والعمل في العاصمة مانيلا يومي الجمعة والسبت وسط هطول أمطار غزيرة وفيضانات، مما تسبب في اختناقات مرورية مكثفة في المناطق المنخفضة بالعاصمة.

يصيب الفلبين حوالي 20 إعصارًا وعاصفة كل عام، مما يجعل الأرخبيل الواقع على إعصار المحيط الهادئ وحزام الزلازل أحد أكثر دول العالم تعرضًا للكوارث.

