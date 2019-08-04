كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيران تلتهم مكتب وزير النفط الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت النيران في مبنى وزارة النفط الإيرانية، صباح اليوم الأحد، طالت مكتب وزير النفط بيغن زنغنة، فيما أخلت فرق الإطفاء المبنى.

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وقال مسؤول في العلاقات العامة بوزارة النفط، إن «النيران اشتعلت في مكتب وزير النفط الذي يقع في الطابق الرابع في مبنى وزارة النفط»، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأضافت أن «فرق الإطفاء أخلت المبنى من الموظفين، وأن أسباب اشتعال النيران لم تعرف حتى، لكن من المتوقع أن يكون سبب اشتعال النيران هو تماس كهربائي». مشيرة إلى أن الوزير لم يكن موجودًا في مبنى الوزارة عند اشتعال النيران.