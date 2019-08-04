كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تعتقل أكثر من 20 متظاهر في مواجهة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت شرطة هونج كونج القبض على أكثر من 20 شخصًا بسبب التجمع غير القانوني والاعتداءات بعد أن استمرت المواجهات بين المحتجين والسلطات حتي الليل.

وتقول الشرطة انه القي بعض المحتجين العنيفين قنابل البنزين والطوب والزجاجات وغيرها من الأشياء على الضباط ورفضوا التفرق في الموقع الذي تمت الموافقة عليه مسبقا يوم السبت.

انحدرت مظاهرة سلمية مؤيدة للديمقراطية بعد تجاهل المتظاهرين لنداءات الشرطة بالالتزام بالطريق المحدد، وانشقوا بدلًا من ذلك الي مواقع مختلفة عبر منطقة كولون الشمالية في هونغ كونغ. أغلق بعض المتظاهرين الشوارع ونفقًا رئيسيًا بينما أحاط آخرون بمركزين مختلفين للشرطة، مما أدى إلى تدمير المركبات المتوقفة.

شهدت هونج كونج ما يقرب من شهرين من المظاهرات الجماهيرية التي دعت إلى مزيد من الحقوق الديمقراطية ومساءلة الحكومة.

