كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تعتقل أكثر من 20 متظاهر في مواجهة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقول الشرطة انه القي بعض المحتجين العنيفين قنابل البنزين والطوب والزجاجات وغيرها من الأشياء على الضباط ورفضوا التفرق في الموقع الذي تمت الموافقة عليه مسبقا يوم السبت.
انحدرت مظاهرة سلمية مؤيدة للديمقراطية بعد تجاهل المتظاهرين لنداءات الشرطة بالالتزام بالطريق المحدد، وانشقوا بدلًا من ذلك الي مواقع مختلفة عبر منطقة كولون الشمالية في هونغ كونغ. أغلق بعض المتظاهرين الشوارع ونفقًا رئيسيًا بينما أحاط آخرون بمركزين مختلفين للشرطة، مما أدى إلى تدمير المركبات المتوقفة.
شهدت هونج كونج ما يقرب من شهرين من المظاهرات الجماهيرية التي دعت إلى مزيد من الحقوق الديمقراطية ومساءلة الحكومة.