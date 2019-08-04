كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: السودان طوى صفحة البشير والإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم الأحد، إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير وتنظيم الإخوان.

وأضاف على تويتر "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

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وتترقب الأوساط السودانية الأحد التوقيع على الإعلان الدستوري وذلك بعد استكمال صياغته النهائية. وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الذي عقد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.

وذكر البرهان في تصريحات أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، مضيفا أن أعضاء المجلس "جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير"، مشيرا إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار" .

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، مدني عباس مدني، إن مسار التفاوض استطاع تجاوز كل العقبات التي اعترضته.