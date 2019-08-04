كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الأحد، في إطلاق نار، في ولاية أوهايو الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتلى يمكن أن ما يصل عددهم إلى 7 قتلى، وتبحث الشرطة عن مطلق نار ثان، من المحتمل أنه غادر المنطقة في سيارة جيب داكنة اللون.

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يأتي هذا بعد أقل من يوم واحد على مقتل 20 شخصا في حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.

وقال حاكم الولاية، في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون "سي.بي.اس.بي"، "قتل 20 من الأبرياء من إل باسو وأصيب أكثر من26 شخصا".