كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم هونج كونج السابق يقدم مكافأة لمن يقدم معلومات عن أحد المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الرئيس التنفيذي السابق لهونج كونج ليونج مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (127،720 دولار) لمن يمكنهم تقديم معلومات عن الشخص الذي ألقى العلم الوطني الصيني في الماء خلال مظاهرة مؤيدة للديمقراطية.

ليونج هو سلف زعيمة هونج كونج كاري لام، التي تواجه الآن نفس الدعوات للاستقالة التي واجهها ذات يوم.

بعد استمرار المسيرة يوم السبت الماضي الي ما بعد نقطة النهاية المحددة لها، قام بعض المتظاهرين برفع أعمدة العلم، وقاموا بإزالة العلم الصيني ووضعوا العلم في ميناء أيقوني.

وقال ليونج في صفحته على فيسبوك إن الفعل يثير "استياءً هائلًا من الأمة بأكملها"، وتعهد بتقديم جائزة نقدية لأي شخص يقدم تفاصيل عن "الشخص المجنون" الذي يقف وراءها.

