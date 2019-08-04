كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية، على أهداف وتجمعات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

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وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع عسكرية تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق "الجُب" و"باجة" بحجر.

وأكدت المصادر، استهداف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في "يعيس" بمُريس، أثناء استعدادها للهجوم على مواقع القوات المشتركة والحزام الأمني هناك.