كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: سياسة قطر الخارجية قائمة على التدخل والإضرار بالجيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الدوحة، " لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والاضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها الي ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار"، مؤكدا أن الشراكة السعودية الإماراتية "صلبة وباقية وممتدة".

وكتب قرقاش في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بمناسبة ذكرى احتلال الكويت، مؤكدا أنه تم تجاوز "محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك وبادراك واع أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية وبدعم عربي دولي غير مسبوق".

Advertisements

وعقب على مقال للكاتب السعودي عبد الرحمن راشد، المنشور بجريدة الشرق الأوسط، ويتناول ما أسماه بـ"المحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي"، مؤكدا أن الدوحة "لن تنجح في مرادها أبدا". وواصل: "الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في افضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حل أزمتها بدلا من تعميقها".

وذكر مسألة انسحاب الإمارات من اليمن، مؤكدا أن ما حصل هو "إعادة انتشار في الحديدة، حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن".

وتابع: "أعود إلى طرح الأخ عبد الرحمن (الراشد) بأن أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة".