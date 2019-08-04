شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 800 متظاهر والان مع التفاصيل

اعتقلت الشرطة الروسية أمس السبت أكثر من 800 شخص من المشاركين في احتجاج بالعاصمة موسكو للمطالبة بانتخابات حرة، بينهم الناشطة البارزة ليوبوف سوبول، بعدما حذرت السلطات من أن المظاهرات غير قانونية.

وألقت الشرطة القبض على سوبول، وهي حليفة للسياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني، من سيارة أجرة واقتادتها سريعاً إلى سيارة فان، قبل دقائق من بدء ما وصفه نشطاء معارضون للكرملين بأنه مسيرة سلمية للاحتجاج على استبعاد مرشحيهم من انتخابات تجرى الشهر المقبل.

وبعد بدء الاحتجاج بقليل، شاهد مراسل من رويترز مئات الأشخاص يحتشدون عند إحدى نقاط الاحتجاج بوسط موسكو. وبعد دقائق بدأ صف من شرطة مكافحة الشغب في دفع الناس للابتعاد عن المنطقة.

وقالت جماعة (أو.في.دي-إنفو)، وهي منظمة مراقبة مستقلة، إن الشرطة اعتقلت 828 شخصا وضربت بعضهم بعد أن طرحتهم أرضا. وشهد مراسلون من رويترز اعتقال العشرات.

وقالت الشرطة إنها احتجزت 600 من بين 1500 شخص شاركوا في الاحتجاج. وتظهر صور التقطت من المظاهرات التي خرجت في عدة مناطق من العاصمة موسكو أن عدد من شاركوا فيها أكبر مما ذكرته الشرطة.

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ونشرت المعارضة لاحقا صورا على الإنترنت من تقارير للشرطة تشير إلى أن نحو عشرة آلاف شاركوا.

والسبب الرئيسي لغضب المحتجين هو منع عدد من المرشحين من أصحاب الفكر المعارض، وبعضهم حلفاء نافالني، من خوض انتخابات المجلس التشريعي لمدينة موسكو التي تجرى في سبتمبر أيلول.

وهتف بعض المحتجين قائلين "بوتين لص".

وقال مراقبون إن "وجود الشرطة في هذا الاحتجاج كان من بين أكبر المرات التي انتشرت فيها في مظاهرة من هذا القبيل". وقطعت السلطات خدمت الإنترنت في بعض المناطق وطوقت الشرطة مساحات من وسط موسكو لمنع الناس من التجمع.

واعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص في احتجاج مماثل قبل أسبوع خلال واحدة من كبرى العمليات الأمنية في السنوات القليلة الماضية مما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق.

ويقول النشطاء إن "الدستور الروسي يكفل لهم حق الاحتجاج". لكن السلطات تقول إنه تلزم موافقتها المسبقة على توقيت الاحتجاج وموقعه، وهو ما لم يتم في احتجاج أمس.