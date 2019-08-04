شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية: لا تشكل عبئا على المستهلك والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الأمور تسير بشكل جيد مع الصين، مدافعا عن استراتيجيته التجارية، نافيا أن يكون المستهلكون الأمريكيون يتحملون عبء الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب، على تويتر: "الأمور تسير بشكل جيد جدا مع الصين، يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات، ويسمح لهم بذلك خفض قيمة العملة فضلا عن ضح مبالغ نقدية ضخمة كي يستمر العمل".

وتابع ترامب: "حتى الآن لم يتحمل المستهلكون أي أعباء وليس هناك تضخم، لم نتلق مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ويوم الخميس الماضي، أشعل ترامب من جديد الحرب التجارية مع الصين، بعدما أعلن بشكل مفاجئ أن إدارته ستفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، وهو الأمر الذي أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة في الحرب التجارية بينهما دامت شهرا، وتوعدت الصين أمس بالرد.

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وقال ترامب: "تأتي بلدان إلينا راغبة في التفاوض على اتفاقات تجارية حقيقية، وليس على العروض الترويجية التي تسير باتجاه واحد والتي قدّمتها الإدارات السابقة، هم لا يريدون أن يخضعوا للضرائب الأمريكية".

وفرضت واشنطن قبل هذه الخطوة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25٪ على ما قيمته أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً.

وإذا كانت الرسوم الجمركية السابقة لم تؤثر كثيراً على المستهلك الأمريكي، فإن الأمر سيكون مختلفاً مع الرسوم التي أعلن عنها الخميس، إذ إنّ هذه الرسوم ستشمل سلعاً استهلاكية، مثل مجفّفات الشعر والأحذية الرياضية وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطّحة وفساتين الأعراس.

وحذرت الحكومة الصينية من أنه لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ تدابير انتقامية إذا وضع دونالد ترامب تهديده موضع التنفيذ.

وأظهرت دراسة نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في مارس/آذار الماضي، أن المستهلك الأمريكي تحمل كل تكلفة الرسوم التي فرضت في 2018.