شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا تستقبل قاربا ألمانيا يقل 40 مهاجرا والان مع التفاصيل

قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، السبت، إن بلاده ستستقبل 40 مهاجراً تقطعت بهم السبل في البحر، بعد أن أنقذتهم سفينة ألمانية.

وكتب موسكات عبر موقع تويتر: "بعد طلب من ألمانيا، ستسمح مالطا لـ40 مهاجراً على متن السفينة الألمانية آلان كردي (تابعة لمنظمة غير حكومية)، بنقلهم إلى القوات المسلحة المالطية، ودخول الميناء. رتبت الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية عملية توزيع جميع الأشخاص على عدد من دول الاتحاد الأوروبي".

ولم ترد تفاصيل عن الدول التي عرضت استقبال المهاجرين.

وقضت سفينة الإنقاذ آلان كردي، السبت، خارج المياه المالطية الإقليمية مباشرة، بعد أن ردتها السلطات الإيطالية على أعقابها خارج لامبيدوسا، الجمعة.

وكانت منظمة "سي آي" الألمانية الإغاثية طالبت السلطات في مالطا في وقت سابق من اليوم بالسماح لسفينة الإنقاذ بالرسو في أحد موانئها.

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وكان المتحدث باسم المنظمة جوردون إيسلر قال إنه يأمل في التوصل إلى حل خلال ساعات.

وكانت إيطاليا منعت دخول السفينة إليها، وفي أعقاب ذلك، اتجهت السفينة صوب مالطا وبقيت على مسافة نحو 24 ميلاً بحرياً قبالة السواحل المالطية.

وفي هذه الأثناء تبحث أيضاً منظمة "بروا كتيفا أوبن أرمز" الإسبانية عن ميناء آمن لسفينة الإنقاذ التابعة لها وعلى متنها أكثر من 120 شخصاً.

وكانت السلطات الإيطالية قبلت إيواء امرأتين حبليين (إحداهما في الشهر الثامن والأخرى في الشهر التاسع).

وكتب أوسكار كامبس، رئيس المنظمة، على تويتر، أن السلطات الإيطالية نقلت المرأتين بصحبة ممرضة، وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق أن إحدى المرأتين جاءها المخاض.