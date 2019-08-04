شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في إطلاق نار في دايتون بولاية أوهايو الأمريكية والان مع التفاصيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، بسقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة دايتون بولاية أوهايو وذلك بعد ساعات قليلة من حادث ممائل أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في ولاية تكساس.

وكشفت وسائل الإعلام عن أن أحد الأشخاص فتح النار على مجموعة من المواطنين قبل أن تعتقله الشرطة، فيما لم تعلن الأخيرة أي تفاصيل عن طبيعة الحادث حتى الأن.

ويعد حادث إطلاق النار في متجر وول مارت بمدينة إلباسو بولاية تكساس، والذي وقع قبل ساعات، ضمن أكبر الحوادث من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة.

الحادث الذي خلف وراءه 20 قتيلاً و26 مصاباً ارتكبه شاب أبيض يبلغ من العمر ٢١ عاماً، ويدعى باتريك كروسيوس، مقيم بولاية تكساس، وقام بإطلاق النار عشوائياً على المتسوقين بمركز والمارت في وضح النهار (الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي).

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وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن أسفه لسقوط "الكثير من الضحايا" في حادث إطلاق النار "المروّع" الذي وقع في المركز التجاري.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "إطلاق نار مروّع في إل باسو. المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى".

وعقب إعلان حصيلة الضحايا أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادث مجددا عبر "تويتر"، ووصفه بأنه "فعل بغيض".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "إطلاق النار اليوم في إل باسو، بولاية تكساس ليس فقط مأساويا، إنه كان عملا جبانا. أعلم أنني أقف إلى جانب كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل اليوم البغيض".