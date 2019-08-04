شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط بريطاني: بعد خسائر الحوثي استقدمت قطر مرتزقة والان مع التفاصيل

أكد الضابط السابق بإدارة الاستخبارات الداخلية البريطانية «إم آي 5»، أولفير كليج، أن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال السنوات الماضية وخاصة عامي «2018 ـ 2019» خسائر كبيرة خاصة على مستوى الأفراد والعتاد.

وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد "وبالتالي لجأت بمساعدة قطر لاستقدام مرتزقة من «تشاد والنيجر وجنوب السودان والصومال» للمشاركة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية، ولا يستبعد أن تكون قدمت الدعم البشري أيضاً للقاعدة وداعش".

ومضى "وقد كشفت التحقيقات الاستخباراتية مع عناصر إفريقية تم ضبطها خلال العامين الماضيين في اليمن، واليوم أصبح مثلث الإرهاب في اليمن «الحوثيون والقاعدة وداعش» محاصرين وفقدوا الإمداد البشري لأسباب عديدة أهمها حصار قطر ومعاناتها الاقتصادية وصعوبة تحريك الأموال مقارنة بالماضي، والحال نفسه بالنسبة لإيران، والأزمة الاقتصادية في تركيا وتبديد أموالها في حرب خاسرة في ليبيا".