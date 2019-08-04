شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة بعد قصفه من الميليشيات والان مع التفاصيل

أعلنت سلطات مطار معيتيقة الليبي، مساء أمس السبت، عودة حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لفترة نتيجة قصفها من قبل الميليشيات.

وأوضحت السلطات أن القصف الذي استهدف مطار معيتيقة الدولي ليس الأول من نوعه فهو عرضة لقصف متكرر من قبل ميليشيات حكومة الوفاق.

وكانت سلطات المطار قد أعلنت في وقت سابق أن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت اليوم بعد تعرضه لقصف جوي من قبل ميليشيات الوفاق.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي المدني كان في الأصل قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منه عام 2014 إلى مطار مدني، بعد تدمير الميليشيات مطار طرابلس الدولي ضمن انقلاب فجر ليبيا الإرهابي.

وعلى الجانب الآخر، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بحسب مصدر صحافي.

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وأشار المصدر إلى أن هذا اللقاء جاء لحسم ملفات عديدة، أهمها ملف معركة طرابلس.

وأوضح المصدر أن "حفتر طلب دعماً مصرياً لقوات الجيش في المحافل الدولية"، خاصة لرفع حظر التسليح.

كما ناقش حفتر والسيسي التنسيق الأمني بين البلدين، وذلك لمنع هروب عناصر إرهابية.

وفي هذا السياق قال المصدر إن قوات الجيش الوطني ستسلم مصر عدداً من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى اتخاذ "إجراءات أمنية جديدة لتأمين الحدود مع ليبيا".